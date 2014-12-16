Шанабаев Равиль Маратович
Место рожденияСССР, Казахстан
Дата рождения10.12.1969
Дата смерти16.12.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1969
Отец: Шанабаев Марат
СССР, Казахстан
Рождение ребёнка
01.10.1991
Сын: Шанабаев Марат Равильевич
Мать ребёнка: Шанабаева Ирина
Казахстан
Рождение ребёнка
22.03.1993
Сын: Шанабаев Рамиль Равильевич
Мать ребёнка: Шанабаева Ирина
Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шанабаева Ирина
Смерть
16.12.2014
Казахстан