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Шанабаев Равиль Маратович

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Место рождения

СССР, Казахстан

Дата рождения

10.12.1969

Дата смерти

16.12.2014

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1969

Отец: Шанабаев Марат

Мать: Шанашбаев Закия Хасановна

СССР, Казахстан
Рождение ребёнка
01.10.1991

Сын: Шанабаев Марат Равильевич

Мать ребёнка: Шанабаева Ирина

Казахстан
Рождение ребёнка
22.03.1993

Сын: Шанабаев Рамиль Равильевич

Мать ребёнка: Шанабаева Ирина

Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шанабаева Ирина

Смерть
16.12.2014
Казахстан
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