Чанышев Гирей Темиргалиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чанышев Темиргали
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Абаева Гайнижамал Гиреевна
Мать ребёнка: Чанышева Валима
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Мамин Гайша Гиреевна
Мать ребёнка: Чанышева Валима
Рождение ребёнка
1894
Сын: Чанышев Мингалий (Абдукадыр) Гиреевич
Мать ребёнка: Чанышева Валима
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Чанышева Валима
Талды-Курганская обл., Лепсинский район, Лепсинск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кензина Зулейха Гиреевна
Мать ребёнка: Чанышева Валима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чанышева Валима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чанышева Валима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чанышев Абубакир Гиреевич
Мать ребёнка: Чанышева Валима
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чанышева Валима
Смерть
Неизвестно