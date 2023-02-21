Чанышев Гирей Темиргалиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чанышев Гирей Темиргалиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чанышев Темиргали

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Абаева Гайнижамал Гиреевна

Мать ребёнка: Чанышева Валима

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Мамин Гайша Гиреевна

Мать ребёнка: Чанышева Валима

Рождение ребёнка
1894

Сын: Чанышев Мингалий (Абдукадыр) Гиреевич

Мать ребёнка: Чанышева Валима

Рождение ребёнка
1895

Сын: Чанышев Карим Гиреевич

Мать ребёнка: Чанышева Валима

Талды-Курганская обл., Лепсинский район, Лепсинск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кензина Зулейха Гиреевна

Мать ребёнка: Чанышева Валима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чанышев Хусаин Гиреевич

Мать ребёнка: Чанышева Валима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чанышев Хасан Гиреевич

Мать ребёнка: Чанышева Валима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чанышев Абубакир Гиреевич

Мать ребёнка: Чанышева Валима

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чанышева Валима

Смерть
Неизвестно
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