Тюрина (Баксанова) Ксения Корниловна
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тюрин Михаил
Рождение ребёнка
1819
Дочь: (Тюрина) Парасковья
Отец ребёнка: Тюрин Михаил
Рождение ребёнка
1822
Дочь: (Тюрин) Анна
Отец ребёнка: Тюрин Михаил
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Тюрин) Акулина
Отец ребёнка: Тюрин Михаил
Рождение ребёнка
1825
Сын: Тюрин Аскелон
Отец ребёнка: Тюрин Михаил
Рождение ребёнка
1829
Сын: Тюрин Дементий
Отец ребёнка: Тюрин Михаил
Смерть
Неизвестно