Тюрина (Баксанова) Ксения Корниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТюрина (Баксанова) Ксения Корниловна

Тюрина (Баксанова) Ксения Корниловна

Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Баксанов Корнило

Мать: Баксанова (Меньшикова) Мария Филипповна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюрин Михаил

Рождение ребёнка
1819

Дочь: (Тюрина) Парасковья

Отец ребёнка: Тюрин Михаил

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1822

Дочь: (Тюрин) Анна

Отец ребёнка: Тюрин Михаил

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Тюрин) Акулина

Отец ребёнка: Тюрин Михаил

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1825

Сын: Тюрин Аскелон

Отец ребёнка: Тюрин Михаил

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1829

Сын: Тюрин Дементий

Отец ребёнка: Тюрин Михаил

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.