Тюрин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТюрин Михаил

Тюрин Михаил

Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1796

Дата смерти

1851

Пол

Мужской

Отец

1748 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1796 г.р.
Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Тюрин Андрей

Мать: скрыто настройками приватности

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тюрина (Баксанова) Ксения Корниловна

Рождение ребёнка
1819

Дочь: (Тюрина) Парасковья

Мать ребёнка: Тюрина (Баксанова) Ксения Корниловна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1822

Дочь: (Тюрин) Анна

Мать ребёнка: Тюрина (Баксанова) Ксения Корниловна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Тюрин) Акулина

Мать ребёнка: Тюрина (Баксанова) Ксения Корниловна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1825

Сын: Тюрин Аскелон

Мать ребёнка: Тюрина (Баксанова) Ксения Корниловна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1829

Сын: Тюрин Дементий

Мать ребёнка: Тюрина (Баксанова) Ксения Корниловна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1834

Сын: Тюрин Аника

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1842

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Тюрина) Василиса

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
1851
Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.