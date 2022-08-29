Тюрин Михаил
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смерти1851
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Тюрин Андрей
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1819
Дочь: (Тюрина) Парасковья
Мать ребёнка: Тюрина (Баксанова) Ксения Корниловна
Рождение ребёнка
1822
Дочь: (Тюрин) Анна
Мать ребёнка: Тюрина (Баксанова) Ксения Корниловна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Тюрин) Акулина
Мать ребёнка: Тюрина (Баксанова) Ксения Корниловна
Рождение ребёнка
1825
Сын: Тюрин Аскелон
Мать ребёнка: Тюрина (Баксанова) Ксения Корниловна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Тюрин Дементий
Мать ребёнка: Тюрина (Баксанова) Ксения Корниловна
Рождение ребёнка
1834
Сын: Тюрин Аника
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1842
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Тюрина) Василиса
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1851