Тюрин Аскелон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюрин Аскелон

Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Тюрин Михаил

Мать: Тюрина Ксения Корниловна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1844

Сын: Тюрин Трофим

Мать ребёнка: Тюрина Вера Абрамовна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
1844

Жена: Тюрина Вера Абрамовна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Неонила

Мать ребёнка: Тюрина Вера Абрамовна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Тюрина Вера Абрамовна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1854

Сын: Тюрин Григорий

Мать ребёнка: Тюрина Вера Абрамовна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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