Тюрин Аскелон
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Тюрин Михаил
Мать: Тюрина Ксения Корниловна
Рождение ребёнка
1844
Сын: Тюрин Трофим
Мать ребёнка: Тюрина Вера Абрамовна
Бракосочетание
1844
Жена: Тюрина Вера Абрамовна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Неонила
Мать ребёнка: Тюрина Вера Абрамовна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Тюрина Вера Абрамовна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Тюрин Григорий
Мать ребёнка: Тюрина Вера Абрамовна
Смерть
Неизвестно