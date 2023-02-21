Тюрина (Широкова) Вера Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Сын: Тюрин Трофим
Отец ребёнка: Тюрин Аскелон
Бракосочетание
1844
Муж: Тюрин Аскелон
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Неонила
Отец ребёнка: Тюрин Аскелон
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Тюрин Аскелон
Рождение ребёнка
1854
Сын: Тюрин Григорий
Отец ребёнка: Тюрин Аскелон
Смерть
Неизвестно