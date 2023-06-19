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Тюрин Дементий

Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Тюрин Михаил

Мать: Тюрина Ксения Корниловна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Марина

Мать ребёнка: Тюрина Епистиния (Лепестиния) Прокопьевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Тюрина Епистиния (Лепестиния) Прокопьевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тюрина Епистиния (Лепестиния) Прокопьевна

Смерть
Неизвестно