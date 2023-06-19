Тюрин Дементий
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Тюрин Михаил
Мать: Тюрина Ксения Корниловна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Марина
Мать ребёнка: Тюрина Епистиния (Лепестиния) Прокопьевна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Тюрина Епистиния (Лепестиния) Прокопьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно