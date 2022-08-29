Тюрина (Корюхова) Епистиния (Лепестиния) Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюрина (Корюхова) Епистиния (Лепестиния) Прокопьевна

Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1829 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюрин Дементий

Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Тюрина) Марина

Отец ребёнка: Тюрин Дементий

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Тюрина) Авдотья

Отец ребёнка: Тюрин Дементий

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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