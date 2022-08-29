Тюрина (Корюхова) Епистиния (Лепестиния) Прокопьевна
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тюрин Дементий
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Тюрина) Марина
Отец ребёнка: Тюрин Дементий
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Тюрина) Авдотья
Отец ребёнка: Тюрин Дементий
Смерть
Неизвестно