Баксанова (Меньшикова) Мария Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1779
Отец: Меньщиков Филипп
Мать: не указана
Бракосочетание
1789
Муж: Баксанов Корнило
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Ильина (Баксанова) Маремьяна Корниловна
Отец ребёнка: Баксанов Корнило
Рождение ребёнка
1795
Сын: Баксанов Василий
Отец ребёнка: Баксанов Корнило
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Тюрина (Баксанова) Ксения Корниловна
Отец ребёнка: Баксанов Корнило
Рождение ребёнка
1799
Дочь: (Баксанов) Полухерия
Отец ребёнка: Баксанов Корнило
Рождение ребёнка
1801
Дочь: (Баксанова) Александра
Отец ребёнка: Баксанов Корнило
Рождение ребёнка
1804
Сын: Баксанов Федор
Отец ребёнка: Баксанов Корнило
Смерть
Неизвестно