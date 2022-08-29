Баксанова (Меньшикова) Мария Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баксанова (Меньшикова) Мария Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: Меньщиков Филипп

Мать: не указана

Бракосочетание
1789

Муж: Баксанов Корнило

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Ильина (Баксанова) Маремьяна Корниловна

Отец ребёнка: Баксанов Корнило

Рождение ребёнка
1795

Сын: Баксанов Василий

Отец ребёнка: Баксанов Корнило

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Тюрина (Баксанова) Ксения Корниловна

Отец ребёнка: Баксанов Корнило

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1799

Дочь: (Баксанов) Полухерия

Отец ребёнка: Баксанов Корнило

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1801

Дочь: (Баксанова) Александра

Отец ребёнка: Баксанов Корнило

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1804

Сын: Баксанов Федор

Отец ребёнка: Баксанов Корнило

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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