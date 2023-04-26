Ветошкин Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.05.1924
Сын: Ветошкин Николай 1
Мать ребёнка: Ветошкина (Коптягина) Анна
Рождение ребёнка
22.05.1926
Сын: Ветошкин Александр Михайлович
Мать ребёнка: Ветошкина (Коптягина) Анна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: (Ветошкина) Мария
Мать ребёнка: Ветошкина (Коптягина) Анна
Рождение ребёнка
1930
Сын: Ветошкин Владимир
Мать ребёнка: Ветошкина (Коптягина) Анна