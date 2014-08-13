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Ветошкин Александр Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1926

Дата смерти

13.08.2014

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1926 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1926

Отец: Ветошкин Михаил

Мать: Ветошкина Анна

Рождение ребёнка
30.06.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ветошкина Антонина Афанасьевна

Чебаркуль Челябинской обл.
Рождение ребёнка
11.08.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ветошкина Антонина Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ветошкина Антонина Афанасьевна

Смерть
13.08.2014
Пласт Челябинской
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