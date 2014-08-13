Ветошкин Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1926
Дата смерти13.08.2014
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1926
Отец: Ветошкин Михаил
Мать: Ветошкина Анна
Рождение ребёнка
30.06.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ветошкина Антонина Афанасьевна
Чебаркуль Челябинской обл.
Рождение ребёнка
11.08.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ветошкина Антонина Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.08.2014
Пласт Челябинской