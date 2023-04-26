Ветошкина (Коптягина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ветошкина (Коптягина) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.05.1924

Сын: Ветошкин Николай 1

Отец ребёнка: Ветошкин Михаил

Рождение ребёнка
22.05.1926

Сын: Ветошкин Александр Михайлович

Отец ребёнка: Ветошкин Михаил

Рождение ребёнка
1928

Дочь: (Ветошкина) Мария

Отец ребёнка: Ветошкин Михаил

Рождение ребёнка
1930

Сын: Ветошкин Владимир

Отец ребёнка: Ветошкин Михаил

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