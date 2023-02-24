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Ветошкин Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

1933

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Ветошкин Михаил

Мать: Ветошкина Анна

Смерть
1933
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