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Ветошкин Владимир
Ветошкин Владимир
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1930
Дата смерти
1933
Пол
Мужской
Отец
Ветошкин Михаил
Мать
Ветошкина (Коптягина) Анна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец:
Ветошкин Михаил
Мать:
Ветошкина Анна
Смерть
1933
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