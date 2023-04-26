(Ветошкина) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ветошкина) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

1932

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Ветошкин Михаил

Мать: Ветошкина Анна

Смерть
1932
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