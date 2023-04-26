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(Ветошкина) Мария
(Ветошкина) Мария
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1928
Дата смерти
1932
Пол
Женский
Отец
Ветошкин Михаил
Мать
Ветошкина (Коптягина) Анна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец:
Ветошкин Михаил
Мать:
Ветошкина Анна
Смерть
1932
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