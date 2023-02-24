Ветошкина (Кудряшова) Антонина Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВетошкина (Кудряшова) Антонина Афанасьевна

Ветошкина (Кудряшова) Антонина Афанасьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.05.1926

Дата смерти

09.05.1985

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

1892 г.р.

Муж

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1926

Отец: Кудряшов Афанасий Степанович

Мать: Матрена Игнатьевна

Рождение ребёнка
30.06.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ветошкин Александр Михайлович

Чебаркуль Челябинской обл.
Рождение ребёнка
11.08.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ветошкин Александр Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ветошкин Александр Михайлович

Смерть
09.05.1985
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close