Ветошкина (Кудряшова) Антонина Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.05.1926
Дата смерти09.05.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1926
Отец: Кудряшов Афанасий Степанович
Мать: Матрена Игнатьевна
Рождение ребёнка
30.06.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ветошкин Александр Михайлович
Чебаркуль Челябинской обл.
Рождение ребёнка
11.08.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ветошкин Александр Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.05.1985