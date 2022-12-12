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Сахаров Юрий Сергеевич

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Место рождения

Георгиевское, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

24.09.1917

Дата смерти

20.12.1993

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1917

Отец: Сахаров Сергей Владимирович

Мать: Сахарова Анна Алексеевна

Георгиевское, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
Место жительства
Между 1923 и 1934
Нальчик, Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика
Место жительства
Между 1947 и 1993
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
13.02.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сахарова Ольга Петровна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
23.03.1948

Жена: Сахарова Ольга Петровна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Работа или профессия
Неизвестно
директор Хозмебельторга
Смерть
20.12.1993
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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