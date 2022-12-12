Сахаров Юрий Сергеевич
Место рождения
Дата рождения24.09.1917
Дата смерти20.12.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1917
Место жительства
Между 1923 и 1934
Нальчик, Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика
Место жительства
Между 1947 и 1993
Рождение ребёнка
13.02.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сахарова Ольга Петровна
Бракосочетание
23.03.1948
Жена: Сахарова Ольга Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
директор Хозмебельторга
Смерть
20.12.1993