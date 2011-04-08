Сахарова (Столбова) Ольга Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сахарова (Столбова) Ольга Петровна

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Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

15.07.1916

Дата смерти

08.04.2011

Пол

Женский

Отец

1882 г.р.

Мать

1886 г.р.

Муж

1917 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1916

Отец: Столбов Петр Филиппович

Мать: Столбова Устина Алексеевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
13.02.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сахаров Юрий Сергеевич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
23.03.1948

Муж: Сахаров Юрий Сергеевич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Работа или профессия
Неизвестно
экономист
Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
08.04.2011
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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