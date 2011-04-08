Сахарова (Столбова) Ольга Петровна
Место рождения
Дата рождения15.07.1916
Дата смерти08.04.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1916
Рождение ребёнка
13.02.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сахаров Юрий Сергеевич
Бракосочетание
23.03.1948
Работа или профессия
Неизвестно
экономист
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.04.2011