Гагай Григорий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гагай Григорий Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.02.1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1936

Отец: Гагай Пётр Трофимович

Мать: Гагай Анастасия Максимовна

Рождение ребёнка
20.06.1960

Дочь: Золотухина Елена Григорьевна

Мать ребёнка: Гагай Ольга Феофанова

Рождение ребёнка
16.03.1962

Дочь: Дитская Алла Григорьевна

Мать ребёнка: Гагай Ольга Феофанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гагай Ольга Феофанова

Смерть
Неизвестно
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