Гагай Григорий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.02.1936
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1936
Отец: Гагай Пётр Трофимович
Рождение ребёнка
20.06.1960
Дочь: Золотухина Елена Григорьевна
Мать ребёнка: Гагай Ольга Феофанова
Рождение ребёнка
16.03.1962
Дочь: Дитская Алла Григорьевна
Мать ребёнка: Гагай Ольга Феофанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гагай Ольга Феофанова
Смерть
Неизвестно