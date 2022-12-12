Золотухина Елена Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗолотухина Елена Григорьевна

Золотухина Елена Григорьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1960

Пол

Женский

Добавил:

ЮЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1960

Отец: Гагай Григорий Петрович

Мать: Гагай Ольга Феофанова

Рождение ребёнка
10.07.1981

Дочь: Завгородняя Юлия Борисовна

Отец ребёнка: Золотухин Борис Петрович

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
29.08.1982

Дочь: Пивень Анна Борисовна

Отец ребёнка: Золотухин Борис Петрович

Рождение ребёнка
04.11.1986

Сын: Золотухин Борис Борисович

Отец ребёнка: Золотухин Борис Петрович

Рождение ребёнка
21.02.1988

Дочь: Рябухина Дарья Борисовна

Отец ребёнка: Золотухин Борис Петрович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close