Золотухина Елена Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
20.06.1960
Отец: Гагай Григорий Петрович
Мать: Гагай Ольга Феофанова
Рождение ребёнка
10.07.1981
Дочь: Завгородняя Юлия Борисовна
Отец ребёнка: Золотухин Борис Петрович
Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
29.08.1982
Дочь: Пивень Анна Борисовна
Отец ребёнка: Золотухин Борис Петрович
Рождение ребёнка
04.11.1986
Сын: Золотухин Борис Борисович
Отец ребёнка: Золотухин Борис Петрович
Рождение ребёнка
21.02.1988
Дочь: Рябухина Дарья Борисовна
Отец ребёнка: Золотухин Борис Петрович