Гагай (Кулькова) Ольга Феофанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1938
Дата смерти09.10.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1938
Отец: Кульков Феофан
Мать: Кулькова Марфа
Рождение ребёнка
20.06.1960
Дочь: Золотухина Елена Григорьевна
Отец ребёнка: Гагай Григорий Петрович
Рождение ребёнка
16.03.1962
Дочь: Дитская Алла Григорьевна
Отец ребёнка: Гагай Григорий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.10.2021