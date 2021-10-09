Гагай (Кулькова) Ольга Феофанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гагай (Кулькова) Ольга Феофанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1938

Дата смерти

09.10.2021

Пол

Женский

Добавил:

ЮЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1938

Отец: Кульков Феофан

Мать: Кулькова Марфа

Рождение ребёнка
20.06.1960

Дочь: Золотухина Елена Григорьевна

Отец ребёнка: Гагай Григорий Петрович

Рождение ребёнка
16.03.1962

Дочь: Дитская Алла Григорьевна

Отец ребёнка: Гагай Григорий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гагай Григорий Петрович

Смерть
09.10.2021
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