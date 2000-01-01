Гагай Пётр Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.07.1909
Дата смерти15.08.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.02.1936
Мать ребёнка: Гагай Анастасия Максимовна
Рождение ребёнка
20.06.?
Дочь: Соленова Мария Петровна
Мать ребёнка: Гагай Анастасия Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.08.1944