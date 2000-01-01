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Гагай Пётр Трофимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.07.1909

Дата смерти

15.08.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.02.1936

Сын: Гагай Григорий Петрович

Мать ребёнка: Гагай Анастасия Максимовна

Рождение ребёнка
20.06.?

Дочь: Соленова Мария Петровна

Мать ребёнка: Гагай Анастасия Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гагай Анастасия Максимовна

Смерть
15.08.1944
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