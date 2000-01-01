Гагай Анастасия Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гагай Анастасия Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.02.1936

Сын: Гагай Григорий Петрович

Отец ребёнка: Гагай Пётр Трофимович

Рождение ребёнка
20.06.?

Дочь: Соленова Мария Петровна

Отец ребёнка: Гагай Пётр Трофимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гагай Пётр Трофимович

Смерть
Неизвестно
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