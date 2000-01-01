Гагай Анастасия Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.02.1936
Отец ребёнка: Гагай Пётр Трофимович
Рождение ребёнка
20.06.?
Дочь: Соленова Мария Петровна
Отец ребёнка: Гагай Пётр Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно