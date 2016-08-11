Аджубей (Хрущёва) РАДА НИКИТИЧНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аджубей (Хрущёва) РАДА НИКИТИЧНА

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1929

Дата смерти

11.08.2016

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1929

Отец: Хрущёв НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ

Мать: Хрущёва НИНА ПЕТРОВНА

Бракосочетание
1950

Муж: Аджубей АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ

Рождение ребёнка
1952

Сын: Аджубей НИКИТА АЛЕКСЕЕВИЧ

Отец ребёнка: Аджубей АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ

Рождение ребёнка
1954

Сын: Аджубей АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Отец ребёнка: Аджубей АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ

Рождение ребёнка
1959

Сын: Аджубей ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ

Отец ребёнка: Аджубей АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ

Смерть
11.08.2016
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