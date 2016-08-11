Аджубей (Хрущёва) РАДА НИКИТИЧНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1929
Дата смерти11.08.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1929
Отец: Хрущёв НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ
Мать: Хрущёва НИНА ПЕТРОВНА
Бракосочетание
1950
Рождение ребёнка
1952
Сын: Аджубей НИКИТА АЛЕКСЕЕВИЧ
Отец ребёнка: Аджубей АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ
Рождение ребёнка
1954
Сын: Аджубей АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Отец ребёнка: Аджубей АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ
Рождение ребёнка
1959
Отец ребёнка: Аджубей АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ
Смерть
11.08.2016