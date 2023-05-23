Аджубей АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.01.1924
Дата смерти19.03.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
09.01.1924
Отец: Аджубей ИВАН САВЕЛЬЕВИЧ
Мать: Аджубей НИНА МАТВЕЕВНА
Бракосочетание
Около 1947
Жена: ИРИНА КОНСТАНТИНОВНА
Развод
Около 1949
Жена: ИРИНА КОНСТАНТИНОВНА
Бракосочетание
1950
Жена: Аджубей РАДА НИКИТИЧНА
Рождение ребёнка
1952
Сын: Аджубей НИКИТА АЛЕКСЕЕВИЧ
Мать ребёнка: Аджубей РАДА НИКИТИЧНА
Рождение ребёнка
1954
Сын: Аджубей АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Мать ребёнка: Аджубей РАДА НИКИТИЧНА
Рождение ребёнка
1959
Мать ребёнка: Аджубей РАДА НИКИТИЧНА
Смерть
19.03.1993