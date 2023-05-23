Аджубей АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аджубей АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1924

Дата смерти

19.03.1993

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1924

Отец: Аджубей ИВАН САВЕЛЬЕВИЧ

Мать: Аджубей НИНА МАТВЕЕВНА

Бракосочетание
Около 1947

Жена: ИРИНА КОНСТАНТИНОВНА

Развод
Около 1949

Жена: ИРИНА КОНСТАНТИНОВНА

Бракосочетание
1950

Жена: Аджубей РАДА НИКИТИЧНА

Рождение ребёнка
1952

Сын: Аджубей НИКИТА АЛЕКСЕЕВИЧ

Мать ребёнка: Аджубей РАДА НИКИТИЧНА

Рождение ребёнка
1954

Сын: Аджубей АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Мать ребёнка: Аджубей РАДА НИКИТИЧНА

Рождение ребёнка
1959

Сын: Аджубей ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ

Мать ребёнка: Аджубей РАДА НИКИТИЧНА

Смерть
19.03.1993
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