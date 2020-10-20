(Скобцева) ИРИНА КОНСТАНТИНОВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.08.1927
Дата смерти20.10.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1927
Бракосочетание
Около 1947
Развод
Около 1949
Бракосочетание
Около 1959
Рождение ребёнка
31.07.1962
Дочь: АЛЁНА СЕРГЕЕВНА
Отец ребёнка: Бондарчук СЕРГЕЙ ФЁДОРОВИЧ
Рождение ребёнка
09.05.1967
Сын: Бондарчук ФЁДОР СЕРГЕЕВИЧ
Отец ребёнка: Бондарчук СЕРГЕЙ ФЁДОРОВИЧ
Смерть
20.10.2020