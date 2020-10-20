(Скобцева) ИРИНА КОНСТАНТИНОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Скобцева) ИРИНА КОНСТАНТИНОВНА

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.1927

Дата смерти

20.10.2020

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1927

Отец: Скобцев КОНСТАНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ

Мать: Скобцева ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА

Бракосочетание
Около 1947

Муж: Аджубей АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ

Развод
Около 1949

Муж: Аджубей АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ

Бракосочетание
Около 1959

Муж: Бондарчук СЕРГЕЙ ФЁДОРОВИЧ

Рождение ребёнка
31.07.1962

Дочь: АЛЁНА СЕРГЕЕВНА

Отец ребёнка: Бондарчук СЕРГЕЙ ФЁДОРОВИЧ

Рождение ребёнка
09.05.1967

Сын: Бондарчук ФЁДОР СЕРГЕЕВИЧ

Отец ребёнка: Бондарчук СЕРГЕЙ ФЁДОРОВИЧ

Смерть
20.10.2020
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