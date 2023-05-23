Бондарчук СЕРГЕЙ ФЁДОРОВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1912
Дата смерти20.10.1994
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1912
Бракосочетание
Около 1947
Жена: ИННА ВЛАДИМИРОВНА
Рождение ребёнка
10.05.1950
Дочь: НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА
Мать ребёнка: ИННА ВЛАДИМИРОВНА
Развод
Около 1958
Жена: ИННА ВЛАДИМИРОВНА
Бракосочетание
Около 1959
Жена: ИРИНА КОНСТАНТИНОВНА
Рождение ребёнка
31.07.1962
Дочь: АЛЁНА СЕРГЕЕВНА
Мать ребёнка: ИРИНА КОНСТАНТИНОВНА
Рождение ребёнка
09.05.1967
Сын: Бондарчук ФЁДОР СЕРГЕЕВИЧ
Мать ребёнка: ИРИНА КОНСТАНТИНОВНА
Смерть
20.10.1994