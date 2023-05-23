Бондарчук СЕРГЕЙ ФЁДОРОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондарчук СЕРГЕЙ ФЁДОРОВИЧ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1912

Дата смерти

20.10.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1912

Отец: Бондарчук ФЁДОР ПЕТРОВИЧ

Мать: Бондарчук ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА

Бракосочетание
Около 1947

Жена: ИННА ВЛАДИМИРОВНА

Рождение ребёнка
10.05.1950

Дочь: НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА

Мать ребёнка: ИННА ВЛАДИМИРОВНА

Развод
Около 1958

Жена: ИННА ВЛАДИМИРОВНА

Бракосочетание
Около 1959

Жена: ИРИНА КОНСТАНТИНОВНА

Рождение ребёнка
31.07.1962

Дочь: АЛЁНА СЕРГЕЕВНА

Мать ребёнка: ИРИНА КОНСТАНТИНОВНА

Рождение ребёнка
09.05.1967

Сын: Бондарчук ФЁДОР СЕРГЕЕВИЧ

Мать ребёнка: ИРИНА КОНСТАНТИНОВНА

Смерть
20.10.1994
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