(Бондарчук) НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1950
Отец: Бондарчук СЕРГЕЙ ФЁДОРОВИЧ
Мать: ИННА ВЛАДИМИРОВНА
Бракосочетание
Около 1971
Развод
1974
Бракосочетание
1975
Рождение ребёнка
27.09.1976
Отец ребёнка: Бурляев НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ
Рождение ребёнка
27.08.1987
Дочь: МАРИЯ НИКОЛАЕВНА
Отец ребёнка: Бурляев НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ
Развод
1990