(Бондарчук) НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бондарчук) НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1950

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1950

Отец: Бондарчук СЕРГЕЙ ФЁДОРОВИЧ

Мать: ИННА ВЛАДИМИРОВНА

Бракосочетание
Около 1971

Муж: Караваев ЭЛИЗБАР КОНСТАНТИНОВИЧ

Развод
1974

Муж: Караваев ЭЛИЗБАР КОНСТАНТИНОВИЧ

Бракосочетание
1975

Муж: Бурляев НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ

Рождение ребёнка
27.09.1976

Сын: Бурляев ИВАН НИКОЛАЕВИЧ

Отец ребёнка: Бурляев НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ

Рождение ребёнка
27.08.1987

Дочь: МАРИЯ НИКОЛАЕВНА

Отец ребёнка: Бурляев НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ

Развод
1990

Муж: Бурляев НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ

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