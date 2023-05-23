Бурляев НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.08.1946
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1946
Бракосочетание
1967
Жена: НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
Развод
1968
Жена: НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
Бракосочетание
1975
Жена: НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА
Рождение ребёнка
27.09.1976
Мать ребёнка: НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА
Рождение ребёнка
27.08.1987
Дочь: МАРИЯ НИКОЛАЕВНА
Мать ребёнка: НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА
Развод
1990
Жена: НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА
Рождение ребёнка
1994
Мать ребёнка: ИНГА ОЛЕГОВНА
Рождение ребёнка
1997
Дочь: ДАРЬЯ НИКОЛАЕВНА
Мать ребёнка: ИНГА ОЛЕГОВНА
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бурляев ГЕОРГИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Мать ребёнка: ИНГА ОЛЕГОВНА
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ИНГА ОЛЕГОВНА