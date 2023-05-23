Бурляев НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурляев НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.1946

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1946

Отец: Бурляев ПЁТР ДИОМИДОВИЧ

Мать: Бурляева ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА

Бракосочетание
1967

Жена: НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА

Развод
1968

Жена: НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА

Бракосочетание
1975

Жена: НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА

Рождение ребёнка
27.09.1976

Сын: Бурляев ИВАН НИКОЛАЕВИЧ

Мать ребёнка: НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА

Рождение ребёнка
27.08.1987

Дочь: МАРИЯ НИКОЛАЕВНА

Мать ребёнка: НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА

Развод
1990

Жена: НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА

Рождение ребёнка
1994

Сын: Бурляев ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ

Мать ребёнка: ИНГА ОЛЕГОВНА

Рождение ребёнка
1997

Дочь: ДАРЬЯ НИКОЛАЕВНА

Мать ребёнка: ИНГА ОЛЕГОВНА

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурляев ГЕОРГИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Мать ребёнка: ИНГА ОЛЕГОВНА

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ИНГА ОЛЕГОВНА

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