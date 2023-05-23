Бурляев ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБурляев ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ

Бурляев ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1994

Пол

Мужской

Отец

1946 г.р.

Мать

1967 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1994

Отец: Бурляев НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ

Мать: ИНГА ОЛЕГОВНА

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close