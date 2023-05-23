Караваев ЭЛИЗБАР КОНСТАНТИНОВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1939
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1958
Жена: ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА
Бракосочетание
Около 1971
Жена: НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА
Развод
1974
Жена: НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА
Рождение ребёнка
10.06.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА