Караваев ЭЛИЗБАР КОНСТАНТИНОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Караваев ЭЛИЗБАР КОНСТАНТИНОВИЧ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1939

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1959 г.р.
1950 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1958

Жена: ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА

Бракосочетание
Около 1971

Жена: НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА

Развод
1974

Жена: НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА

Рождение ребёнка
10.06.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА