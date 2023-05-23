Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Аджубей ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ
Аджубей ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1959
Пол
Мужской
Отец
Аджубей АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ
1924 г.р.
Мать
Аджубей (Хрущёва) РАДА НИКИТИЧНА
1929 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИО
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1959
Отец:
Аджубей АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ
Мать:
Аджубей РАДА НИКИТИЧНА
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия