Аджубей ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аджубей ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1959

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1959

Отец: Аджубей АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ

Мать: Аджубей РАДА НИКИТИЧНА

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