Хрущёв НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хрущёв НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1894

Дата смерти

11.09.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1894

Отец: Хрущёв СЕРГЕЙ НИКАНОРОВИЧ

Мать: Хрущёва КСЕНИЯ ИВАНОВНА

Бракосочетание
Около 1914

Жена: Хрущёва ЕФРОСИНЬЯ ИВАНОВНА

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Гонтарь ЮЛИЯ НИКИТИЧНА

Мать ребёнка: Хрущёва ЕФРОСИНЬЯ ИВАНОВНА

Рождение ребёнка
10.11.1917

Сын: Хрущёв ЛЕОНИД НИКИТИЧ

Мать ребёнка: Хрущёва ЕФРОСИНЬЯ ИВАНОВНА

Бракосочетание
Около 1927

Жена: Хрущёва НИНА ПЕТРОВНА

Рождение ребёнка
04.04.1929

Дочь: Аджубей РАДА НИКИТИЧНА

Мать ребёнка: Хрущёва НИНА ПЕТРОВНА

Рождение ребёнка
02.07.1935

Сын: Хрущёв СЕРГЕЙ НИКИТИЧ

Мать ребёнка: Хрущёва НИНА ПЕТРОВНА

Рождение ребёнка
1937

Дочь: ЕЛЕНА НИКИТИЧНА

Мать ребёнка: Хрущёва НИНА ПЕТРОВНА

Смерть
11.09.1971