Хрущёв НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.1894
Дата смерти11.09.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1894
Отец: Хрущёв СЕРГЕЙ НИКАНОРОВИЧ
Мать: Хрущёва КСЕНИЯ ИВАНОВНА
Бракосочетание
Около 1914
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Гонтарь ЮЛИЯ НИКИТИЧНА
Мать ребёнка: Хрущёва ЕФРОСИНЬЯ ИВАНОВНА
Рождение ребёнка
10.11.1917
Мать ребёнка: Хрущёва ЕФРОСИНЬЯ ИВАНОВНА
Бракосочетание
Около 1927
Жена: Хрущёва НИНА ПЕТРОВНА
Рождение ребёнка
04.04.1929
Дочь: Аджубей РАДА НИКИТИЧНА
Мать ребёнка: Хрущёва НИНА ПЕТРОВНА
Рождение ребёнка
02.07.1935
Мать ребёнка: Хрущёва НИНА ПЕТРОВНА
Рождение ребёнка
1937
Дочь: ЕЛЕНА НИКИТИЧНА
Мать ребёнка: Хрущёва НИНА ПЕТРОВНА
Смерть
11.09.1971