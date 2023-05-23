Хрущёва (Кухарчук) НИНА ПЕТРОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хрущёва (Кухарчук) НИНА ПЕТРОВНА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1984

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Кухарчук ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ

Мать: Кухарчук ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВНА

Бракосочетание
Около 1927

Муж: Хрущёв НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ

Рождение ребёнка
04.04.1929

Дочь: Аджубей РАДА НИКИТИЧНА

Отец ребёнка: Хрущёв НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ

Рождение ребёнка
02.07.1935

Сын: Хрущёв СЕРГЕЙ НИКИТИЧ

Отец ребёнка: Хрущёв НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ

Рождение ребёнка
1937

Дочь: ЕЛЕНА НИКИТИЧНА

Отец ребёнка: Хрущёв НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ

Смерть
1984
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