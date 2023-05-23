Хрущёва (Кухарчук) НИНА ПЕТРОВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1984
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Бракосочетание
Около 1927
Рождение ребёнка
04.04.1929
Дочь: Аджубей РАДА НИКИТИЧНА
Отец ребёнка: Хрущёв НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ
Рождение ребёнка
02.07.1935
Отец ребёнка: Хрущёв НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ
Рождение ребёнка
1937
Дочь: ЕЛЕНА НИКИТИЧНА
Отец ребёнка: Хрущёв НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ
Смерть
1984