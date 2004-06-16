Кашицына (Игонина) Александра Ефимовна
Место рождения
Дата рождения20.03.1921
Дата смерти16.06.2004
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1921
Отец: Игонин Ефим Григорьевич
Рождение ребёнка
08.12.1948
Сын: Кашицин Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Кашицин Дмитрий Михайлович
Новоспасское, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.11.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кашицин Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кашицын Александр Дмитриевич
Смерть
16.06.2004