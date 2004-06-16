Кашицына (Игонина) Александра Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кашицына (Игонина) Александра Ефимовна

Место рождения

Рокотушка, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

20.03.1921

Дата смерти

16.06.2004

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1921

Отец: Игонин Ефим Григорьевич

Мать: Игонина Мария Григорьевна

Рокотушка, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.12.1948

Сын: Кашицин Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Кашицин Дмитрий Михайлович

Новоспасское, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.11.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кашицин Дмитрий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кашицын Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
16.06.2004
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