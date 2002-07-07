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Кашицин Николай Дмитриевич

Место рождения

Новоспасское, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

08.12.1948

Дата смерти

07.07.2002

Пол

Мужской

Отец

1923 г.р.

Мать

1921 г.р.

Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1948

Отец: Кашицин Дмитрий Михайлович

Мать: Кашицына Александра Ефимовна

Новоспасское, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.08.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.12.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Новоспасское, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
07.07.2002
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