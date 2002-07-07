Кашицин Николай Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения08.12.1948
Дата смерти07.07.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1948
Рождение ребёнка
24.08.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.12.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
07.07.2002