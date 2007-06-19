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Кашицин Дмитрий Михайлович

Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

15.10.1923

Дата смерти

19.06.2007

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1898 г.р.

Дети

1948 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
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Место
Комментарий
Рождение
15.10.1923

Отец: Кашицин Михаил Петрович

Мать: Кашицина (Терехина) Прасковья Егоровна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
08.12.1948

Сын: Кашицин Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Кашицына (Игонина) Александра Ефимовна

Новоспасское, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.11.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кашицына (Игонина) Александра Ефимовна

Смерть
19.06.2007

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