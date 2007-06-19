Кашицин Дмитрий Михайлович
Место рождения
Дата рождения15.10.1923
Дата смерти19.06.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1923
Рождение ребёнка
08.12.1948
Сын: Кашицин Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Кашицына (Игонина) Александра Ефимовна
Новоспасское, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.11.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кашицына (Игонина) Александра Ефимовна
Смерть
19.06.2007