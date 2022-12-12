рабочий посёлок Новоспасское, рабочий посёлок Новоспасское, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019) — Familio

Новоспасское

Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
рабочий посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Сызранский уезд
1617Новоспасское, с. вл.при р. Сызране.5530410918969Церковь православная 1. Ярмарка.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Сызранский уезд, Ново-Спасская волость
926. Ново-Спасское (Б. Андреевка), село бывшее владельческое, при речке Сызране, дворов 278, жителей 1522, волостное правление (уездный город в 45 верстах), 2 церкви прав Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ульяновская область, Новоспасский район
13191Новоспасскоераб.посёлок53°08'с.ш.47°46'в.д.N-38-108

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ульяновская область, Новоспасский муниципальный район, Новоспасское городское поселение
73629151051рп Новоспасскоерабочий поселок
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