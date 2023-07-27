Воинков Иван Зиновьевич
Место рожденияд.Красная Поляна Краснополянский район Свердловской обл
Дата рождения25.10.1901
Дата смерти12.07.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
25.10.1901
Отец: Воинков Зиновий Архипович
Мать: Воинкова Маргарита
д.Красная Поляна Краснополянский район Свердловской обл
Бракосочетание
25.10.1923
Жена: Воинкова Агния Лукична
Супруг(-а): Агния Лукична Воинкова (Икрина)
Рождение ребёнка
10.10.1924
Сын: Воинков Валентин Иванович
Мать ребёнка: Воинкова Агния Лукична
Выс. Красная поляна, Краснополянский район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1927
Мать ребёнка: Воинкова Агния Лукична
выс.Красная Поляна Краснополянский район Свердловской обл
Рождение ребёнка
23.08.1928
Сын: Воинков Александр Иванович
Мать ребёнка: Воинкова Агния Лукична
выселок им. Сталина Липовский сельский совет
Рождение ребёнка
20.09.1929
Дочь: Анфиса Ивановна
Мать ребёнка: Воинкова Агния Лукична
коммуна Ленина, Липовский сельский совет Байкаловского района
Рождение ребёнка
12.06.1933
Дочь: Воинкова Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Воинкова Агния Лукична
Карпунина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.11.1936
Сын: Воинков Владимир Иванович
Мать ребёнка: Воинкова Агния Лукична
выселок Красная Поляна
Рождение ребёнка
05.04.1941
Дочь: Калиткина Зоя Ивановна
Мать ребёнка: Воинкова Агния Лукична
Выс. Красная поляна, Краснополянский район, Свердловская область
Похороны
12.07.1943
перезахоронение в Ивнянском районе Белгородской области
Смерть
12.07.1943
д.Коверзнево Оленинский район Калининская область
Белгородская обл., Ивнянский р-н, с.Вознесеновка