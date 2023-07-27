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Воинков Иван Зиновьевич

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Место рождения

д.Красная Поляна Краснополянский район Свердловской обл

Дата рождения

25.10.1901

Дата смерти

12.07.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1901

Отец: Воинков Зиновий Архипович

Мать: Воинкова Маргарита

д.Красная Поляна Краснополянский район Свердловской обл
Бракосочетание
25.10.1923

Жена: Воинкова Агния Лукична

Супруг(-а): Агния Лукична Воинкова (Икрина)
Рождение ребёнка
10.10.1924

Сын: Воинков Валентин Иванович

Мать ребёнка: Воинкова Агния Лукична

Выс. Красная поляна, Краснополянский район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Воинков Михаил Иванович

Мать ребёнка: Воинкова Агния Лукична

выс.Красная Поляна Краснополянский район Свердловской обл
Рождение ребёнка
23.08.1928

Сын: Воинков Александр Иванович

Мать ребёнка: Воинкова Агния Лукична

выселок им. Сталина Липовский сельский совет
Рождение ребёнка
20.09.1929

Дочь: Анфиса Ивановна

Мать ребёнка: Воинкова Агния Лукична

коммуна Ленина, Липовский сельский совет Байкаловского района
Рождение ребёнка
12.06.1933

Дочь: Воинкова Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Воинкова Агния Лукична

Карпунина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.11.1936

Сын: Воинков Владимир Иванович

Мать ребёнка: Воинкова Агния Лукична

выселок Красная Поляна
Рождение ребёнка
05.04.1941

Дочь: Калиткина Зоя Ивановна

Мать ребёнка: Воинкова Агния Лукична

Выс. Красная поляна, Краснополянский район, Свердловская область
Похороны
12.07.1943
перезахоронение в Ивнянском районе Белгородской области
Смерть
12.07.1943
д.Коверзнево Оленинский район Калининская область
Белгородская обл., Ивнянский р-н, с.Вознесеновка
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