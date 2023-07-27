Воинков Владимир Иванович
Место рождениявыселок Красная Поляна
Дата рождения19.11.1936
Дата смерти31.08.1966
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1936
Отец: Воинков Иван Зиновьевич
Мать: Воинкова Агния Лукична
выселок Красная Поляна
Рождение ребёнка
09.02.1956
Дочь: Крюкова Нина Владимировна
Мать ребёнка: Воинкова Мария Федоровна
Рождение ребёнка
26.01.1960
Сын: Воинков Виктор Владимирович
Мать ребёнка: Воинкова Мария Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Воинкова Мария Федоровна
Смерть
31.08.1966
Причина смерти: Перевернулся на машине в воду и захлебнулся, часы остановились в 22:00