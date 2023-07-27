Воинков Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоинков Владимир Иванович

Воинков Владимир Иванович

avatar

Место рождения

выселок Красная Поляна

Дата рождения

19.11.1936

Дата смерти

31.08.1966

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1936

Отец: Воинков Иван Зиновьевич

Мать: Воинкова Агния Лукична

выселок Красная Поляна
Рождение ребёнка
09.02.1956

Дочь: Крюкова Нина Владимировна

Мать ребёнка: Воинкова Мария Федоровна

Рождение ребёнка
26.01.1960

Сын: Воинков Виктор Владимирович

Мать ребёнка: Воинкова Мария Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воинкова Мария Федоровна

Смерть
31.08.1966
Причина смерти: Перевернулся на машине в воду и захлебнулся, часы остановились в 22:00
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close