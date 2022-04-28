Воинкова (Волкова) Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинкова (Волкова) Мария Федоровна

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Место рождения

д.Волкова Еланский район

Дата рождения

13.08.1929

Дата смерти

28.04.2022

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1929

Отец: Волков Федор Андреевич

Мать: Волкова Крестина (Христина) Михайловна

д.Волкова Еланский район
Рождение ребёнка
09.02.1956

Дочь: Крюкова Нина Владимировна

Отец ребёнка: Воинков Владимир Иванович

Рождение ребёнка
26.01.1960

Сын: Воинков Виктор Владимирович

Отец ребёнка: Воинков Владимир Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воинков Владимир Иванович

Смерть
28.04.2022
Похороны
Неизвестно
Ирбит, город Ирбит, Свердловская область
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