Воинкова (Волкова) Мария Федоровна
Место рожденияд.Волкова Еланский район
Дата рождения13.08.1929
Дата смерти28.04.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1929
д.Волкова Еланский район
Рождение ребёнка
09.02.1956
Дочь: Крюкова Нина Владимировна
Отец ребёнка: Воинков Владимир Иванович
Рождение ребёнка
26.01.1960
Сын: Воинков Виктор Владимирович
Отец ребёнка: Воинков Владимир Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.04.2022
Похороны
Неизвестно
Ирбит, город Ирбит, Свердловская область