Волков Федор Андреевич
Место рожденияд.Волкова Байкаловского района
Дата рождения10.09.1897
Дата смерти04.09.1953
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1897
Отец: Волков Андрей
д.Волкова Байкаловского района
Бракосочетание
12.02.1918
Баженовское, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.12.1918
Сын: Волков Николай Феодорович
Мать ребёнка: Волкова Крестина (Христина) Михайловна
д. Волкова Баженовского прихода
Рождение ребёнка
13.08.1929
Дочь: Воинкова Мария Федоровна
Мать ребёнка: Волкова Крестина (Христина) Михайловна
д.Волкова Еланский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воинкова Юлия Федоровна
Мать ребёнка: Волкова Крестина (Христина) Михайловна
Смерть
04.09.1953