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Волков Федор Андреевич

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Место рождения

д.Волкова Байкаловского района

Дата рождения

10.09.1897

Дата смерти

04.09.1953

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1897

Отец: Волков Андрей

Мать: не указана

д.Волкова Байкаловского района
Бракосочетание
12.02.1918

Жена: Волкова Крестина (Христина) Михайловна

Баженовское, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.12.1918

Сын: Волков Николай Феодорович

Мать ребёнка: Волкова Крестина (Христина) Михайловна

д. Волкова Баженовского прихода
Рождение ребёнка
13.08.1929

Дочь: Воинкова Мария Федоровна

Мать ребёнка: Волкова Крестина (Христина) Михайловна

д.Волкова Еланский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воинкова Юлия Федоровна

Мать ребёнка: Волкова Крестина (Христина) Михайловна

Смерть
04.09.1953
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