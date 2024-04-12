Волкова (Папулова) Крестина (Христина) Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Папулова) Крестина (Христина) Михайловна

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Место рождения

Вязовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

07.03.1897

Дата смерти

23.12.1982

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1897

Отец: Папулов Михаил Иванович

Мать: Папулова Пелагея Васильевна

Вязовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
12.02.1918

Муж: Волков Федор Андреевич

Баженовское, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.12.1918

Сын: Волков Николай Феодорович

Отец ребёнка: Волков Федор Андреевич

д. Волкова Баженовского прихода
Рождение ребёнка
13.08.1929

Дочь: Воинкова Мария Федоровна

Отец ребёнка: Волков Федор Андреевич

д.Волкова Еланский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воинкова Юлия Федоровна

Отец ребёнка: Волков Федор Андреевич

Смерть
23.12.1982
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