Волкова (Папулова) Крестина (Христина) Михайловна
Место рождения
Дата рождения07.03.1897
Дата смерти23.12.1982
ПолЖенский
Отец
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1897
Бракосочетание
12.02.1918
Баженовское, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.12.1918
Сын: Волков Николай Феодорович
Отец ребёнка: Волков Федор Андреевич
д. Волкова Баженовского прихода
Рождение ребёнка
13.08.1929
Дочь: Воинкова Мария Федоровна
Отец ребёнка: Волков Федор Андреевич
д.Волкова Еланский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воинкова Юлия Федоровна
Отец ребёнка: Волков Федор Андреевич
Смерть
23.12.1982