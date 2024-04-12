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Папулов Михаил Иванович

Место рождения

Вязовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: Папулов Иван

Мать: не указана

Вязовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.03.1897

Дочь: Волкова Крестина (Христина) Михайловна

Мать ребёнка: Папулова Пелагея Васильевна

Вязовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1897

Сын: Папулов Александр Михайлов

Мать ребёнка: Папулова Пелагея Васильевна

Вязовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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