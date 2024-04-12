Папулов Михаил Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Отец: Папулов Иван
Рождение ребёнка
07.03.1897
Дочь: Волкова Крестина (Христина) Михайловна
Мать ребёнка: Папулова Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1897
Сын: Папулов Александр Михайлов
Мать ребёнка: Папулова Пелагея Васильевна
Смерть
Неизвестно