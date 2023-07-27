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Воинков Зиновий Архипович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

23.01.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: Воинков Архипп Архиппов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.08.1882

Дочь: Васса Зиновьева

Мать ребёнка: Воинкова Мария Иродионова

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.02.1892

Дочь: Агафья Зиновьева

Мать ребёнка: Воинкова Анисья Симсонова (Симеонова)

Рождение ребёнка
Около 1894

Дочь: Велижанина Наталия Зиновиева

Мать ребёнка: Воинкова Анисья Симсонова (Симеонова)

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.10.1901

Сын: Воинков Иван Зиновьевич

Мать ребёнка: Воинкова Маргарита

д.Красная Поляна Краснополянский район Свердловской обл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воинкова Мария Иродионова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воинкова Анисья Симсонова (Симеонова)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воинкова Маргарита

Смерть
23.01.1938
д.Красная Поляна Краснополянский район Свердловской обл
Причина смерти: умер внезапно
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