Воинков Зиновий Архипович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1854
Дата смерти23.01.1938
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854
Отец: Воинков Архипп Архиппов
Рождение ребёнка
17.08.1882
Дочь: Васса Зиновьева
Мать ребёнка: Воинкова Мария Иродионова
Рождение ребёнка
05.02.1892
Дочь: Агафья Зиновьева
Мать ребёнка: Воинкова Анисья Симсонова (Симеонова)
Рождение ребёнка
Около 1894
Дочь: Велижанина Наталия Зиновиева
Мать ребёнка: Воинкова Анисья Симсонова (Симеонова)
Рождение ребёнка
25.10.1901
Мать ребёнка: Воинкова Маргарита
д.Красная Поляна Краснополянский район Свердловской обл
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Воинкова Маргарита
Смерть
23.01.1938
д.Красная Поляна Краснополянский район Свердловской обл
Причина смерти: умер внезапно