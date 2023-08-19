Воинков Архипп Архиппов
Место рождения
Дата рождения18.02.1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1833
Отец: Воинков Архипп Николаев
Мать: Воинкова Матрона Егорова
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Воинков Зиновий Архипович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1854
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Васса Архипова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Воинков Григорий Архипович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно