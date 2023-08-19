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Воинков Архипп Архиппов

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Место рождения

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

18.02.1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1833

Отец: Воинков Архипп Николаев

Мать: Воинкова Матрона Егорова

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Воинков Зиновий Архипович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Воинков Михаил Архипов

Мать ребёнка: не указана

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Васса Архипова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Воинков Григорий Архипович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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