Воинкова (Килеева) Матрона Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинкова (Килеева) Матрона Егорова

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Место рождения

Кондрашина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: Килеев Егор Феодоров

Мать: не указана

Кондрашина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
05.08.1830

Муж: Воинков Архипп Николаев

Рождение ребёнка
13.01.1832

Сын: Воинков Иоанн (Иван) Архиппов

Отец ребёнка: Воинков Архипп Николаев

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.02.1833

Сын: Воинков Архипп Архиппов

Отец ребёнка: Воинков Архипп Николаев

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.07.1834

Сын: Воинков Стефан Архиппов

Отец ребёнка: Воинков Архипп Николаев

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.09.1835

Сын: Воинков Никита Архиппов

Отец ребёнка: Воинков Архипп Николаев

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.06.1838

Сын: Воинков Иуда Архиппов

Отец ребёнка: Воинков Архипп Николаев

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.09.1839

Дочь: Раиса Архиппова

Отец ребёнка: Воинков Архипп Николаев

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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