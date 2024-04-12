Воинкова (Килеева) Матрона Егорова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: Килеев Егор Феодоров
Бракосочетание
05.08.1830
Рождение ребёнка
13.01.1832
Сын: Воинков Иоанн (Иван) Архиппов
Отец ребёнка: Воинков Архипп Николаев
Рождение ребёнка
18.02.1833
Отец ребёнка: Воинков Архипп Николаев
Рождение ребёнка
30.07.1834
Отец ребёнка: Воинков Архипп Николаев
Рождение ребёнка
16.09.1835
Отец ребёнка: Воинков Архипп Николаев
Рождение ребёнка
17.06.1838
Отец ребёнка: Воинков Архипп Николаев
Рождение ребёнка
03.09.1839
Дочь: Раиса Архиппова
Отец ребёнка: Воинков Архипп Николаев
Смерть
Неизвестно