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Воинков Валентин Иванович

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Место рождения

Выс. Красная поляна, Краснополянский район, Свердловская область

Дата рождения

10.10.1924

Дата смерти

08.05.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1924

Отец: Воинков Иван Зиновьевич

Мать: Воинкова Агния Лукична

Выс. Красная поляна, Краснополянский район, Свердловская область
Бракосочетание
05.12.1953

Жена: Воинкова Евгения Васильевна

Рождение ребёнка
11.01.1954

Дочь: Нина Валентиновна

Мать ребёнка: Воинкова Евгения Васильевна

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.10.1958

Сын: Воинков Виктор Валентинович

Мать ребёнка: Воинкова Евгения Васильевна

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
08.05.1960
Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: туберкулез легких | д.Любина, Байкаловского р-на
Похороны
Неизвестно
Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
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