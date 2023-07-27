Воинков Валентин Иванович
Место рожденияВыс. Красная поляна, Краснополянский район, Свердловская область
Дата рождения10.10.1924
Дата смерти08.05.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
10.10.1924
Отец: Воинков Иван Зиновьевич
Мать: Воинкова Агния Лукична
Выс. Красная поляна, Краснополянский район, Свердловская область
Бракосочетание
05.12.1953
Рождение ребёнка
11.01.1954
Дочь: Нина Валентиновна
Мать ребёнка: Воинкова Евгения Васильевна
Рождение ребёнка
16.10.1958
Сын: Воинков Виктор Валентинович
Мать ребёнка: Воинкова Евгения Васильевна
Смерть
08.05.1960
Причина смерти: туберкулез легких | д.Любина, Байкаловского р-на
Похороны
Неизвестно