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Воинкова (Губина) Евгения Васильевна

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Место рождения

Кондрашина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

01.01.1926

Дата смерти

29.09.1983

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1926

Отец: Губин Василий

Мать: не указана

Кондрашина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
05.12.1953

Муж: Воинков Валентин Иванович

Рождение ребёнка
11.01.1954

Дочь: Нина Валентиновна

Отец ребёнка: Воинков Валентин Иванович

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.10.1958

Сын: Воинков Виктор Валентинович

Отец ребёнка: Воинков Валентин Иванович

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
29.09.1983
Кондрашина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: закрытая травма шеи, повреждение шейного отдела позвоночника с кровоизлиянием в спинной мозг
Похороны
Неизвестно
Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
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