Воинкова (Губина) Евгения Васильевна
Место рождения
Дата рождения01.01.1926
Дата смерти29.09.1983
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1926
Отец: Губин Василий
Бракосочетание
05.12.1953
Рождение ребёнка
11.01.1954
Дочь: Нина Валентиновна
Отец ребёнка: Воинков Валентин Иванович
Рождение ребёнка
16.10.1958
Сын: Воинков Виктор Валентинович
Отец ребёнка: Воинков Валентин Иванович
Смерть
29.09.1983
Причина смерти: закрытая травма шеи, повреждение шейного отдела позвоночника с кровоизлиянием в спинной мозг
Похороны
Неизвестно