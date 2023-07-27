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Воинков Михаил Иванович

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Место рождения

выс.Красная Поляна Краснополянский район Свердловской обл

Дата рождения

1927

Дата смерти

10.10.1951

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Воинков Иван Зиновьевич

Мать: Воинкова Агния Лукична

выс.Красная Поляна Краснополянский район Свердловской обл
Смерть
10.10.1951
с.Ачехано Уйгурский район Алма-Атинская область Казахская ССР
с.Ачехано, Уйгурского р-на, Алма-Атинской обл., Казахской ССР
Похороны
Неизвестно
с.Ачехано Уйгурский район Алма-Атинская область Казахская ССР
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