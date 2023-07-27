Воинков Михаил Иванович
Место рождениявыс.Красная Поляна Краснополянский район Свердловской обл
Дата рождения1927
Дата смерти10.10.1951
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: Воинков Иван Зиновьевич
Мать: Воинкова Агния Лукична
выс.Красная Поляна Краснополянский район Свердловской обл
Смерть
10.10.1951
с.Ачехано Уйгурский район Алма-Атинская область Казахская ССР
с.Ачехано, Уйгурского р-на, Алма-Атинской обл., Казахской ССР
Похороны
Неизвестно
с.Ачехано Уйгурский район Алма-Атинская область Казахская ССР