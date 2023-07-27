Калиткина (Воинкова) Зоя Ивановна
Место рожденияВыс. Красная поляна, Краснополянский район, Свердловская область
Дата рождения05.04.1941
Дата смерти17.12.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1941
Отец: Воинков Иван Зиновьевич
Мать: Воинкова Агния Лукична
Выс. Красная поляна, Краснополянский район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.01.1965
Сын: Калиткин Валерий Иванович
Отец ребёнка: Калиткин Иван Иванович
Рождение ребёнка
03.02.1972
Дочь: Барышникова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Калиткин Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.12.1993
Похороны
Неизвестно