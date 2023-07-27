Калиткина (Воинкова) Зоя Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калиткина (Воинкова) Зоя Ивановна

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Место рождения

Выс. Красная поляна, Краснополянский район, Свердловская область

Дата рождения

05.04.1941

Дата смерти

17.12.1993

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1941

Отец: Воинков Иван Зиновьевич

Мать: Воинкова Агния Лукична

Выс. Красная поляна, Краснополянский район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.01.1965

Сын: Калиткин Валерий Иванович

Отец ребёнка: Калиткин Иван Иванович

Рождение ребёнка
03.02.1972

Дочь: Барышникова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Калиткин Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калиткин Иван Иванович

Смерть
17.12.1993
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Похороны
Неизвестно
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
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